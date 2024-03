Ugler søger ny tv-station

Over 200.000 seere

Ugleparret har været tv-stjerner siden 2013. Med mindst 100.000 seere. Flest da seertallet kom op på lige over 200.000 seere. Men nu er de altså blevet tv-løse. Hvis ikke Klaus Dichmann kan få økonomisk støtte.

- Folk har kimet mig ned, og skrevet for at give mig 200-300-500 kroner til kameraudstyret. Det er virkelig rørende, men jeg synes ikke, jeg kan modtage dem, for hvad nu hvis det ikke lykkes? Så skal jeg betale dem tilbage, også selvom folk siger, at det behøver jeg ikke, siger han.

Nu håber han altså på en anden løsning. Et firmasponsorat.