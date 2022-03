Ukrainere opfordres til at registrere kæledyr af frygt for rabies

Derfor har Fødevarestyrelsen iværksat en kampagne for at få tilrejsende ukrainere til at henvende sig, hvis de har kæledyr med.

- Rabies er en sygdom, som er vidt udbredt i Ukraine. Vi har ikke haft rabies i Danmark siden 1982, siger kontorchef Camilla Brasch Andersen, Fødevarestyrelsen.

- Derfor har vi fokus på at iværksætte tiltag, der mindsker smitterisikoen, såfremt et smittet kæledyr ankommer til Danmark, siger hun.

65 henvendelser

Rabies kan ifølge kontorchefen forebygges effektivt ved vaccination.

Fødevarestyrelsen beder tilrejsende ukrainere med kæledyr om at udfylde en blanket om dyrets vaccinationsstatus.

Herefter vil styrelsen tage ud og gennemgå papirerne og eventuelt give et påbud om, at dyret bliver vaccineret mod rabies, hvis det ikke er det i forvejen.

- Vi har foreløbig fået 65 henvendelser om kæledyr, som ukrainere har medbragt. Og vi har været ude ved de første 19.

- Vi bliver taget godt imod af ukrainerne, som godt kan forstå nødvendigheden af tiltagene, siger Camilla Brasch Andersen.

Svært at kontakte alle

Fødevarestyrelsen beder om, at man holder kæledyret isoleret, indtil styrelsens dyrlæger har været på besøg.

Det vil sige, at det ikke har kontakt med andre dyr og mennesker. Hunde må kun luftes i kort snor, og fugle, katte og fritter skal holdes inden døre.

Da ukrainere kan indrejse visumfrit i Danmark, kan det være svært for myndighederne at nå ud til alle med informationen om kæledyr og risikoen for rabies.

- Vi gør meget for at skabe synlighed om det både på sociale medier og ved at tage kontakt til politiet, Røde Kors og dyreværnsorganisationer.

- Vi vil også rigtig gerne have, at danskere, der hjælper ukrainere, gør dem opmærksom på, at vi gerne vil i kontakt med dem, hvis de har et kæledyr med, siger Camilla Brasch Andersen.