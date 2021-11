Ulovlig jollehavn splitter bysamfund

- Den må ikke være her

Foreningen Bevar Loddenhøj Strand har indsendt adskillige klager til de forskellige instanser i forbindelse med planerne - og siden etableringen af jollehavnen.

Formanden Birte Schultz er glad for, at jollehavnen af flere instanser er blevet gjort ulovlig.

- Den jollehavn må jo ikke være her, og hvis den skulle være her, så skulle den ikke have været på den her måde, lyder det fra Birte Schultz, der mener, at den politiske proces har båret præg af urent trav.

Ærgerlig jolleformand

På den anden side af kajkanten står jollelaugets formand, Carsten Kjærgaard. Han ærgrer sig over den nu ulovlige jollehavn.

- Det er jo trist, synes jeg. Nu er jeg jo advokat til daglig og har arbejdet meget med forfatningsret, så jeg ved, at hvis en tilladelse bliver kendt ugyldig, og man har gennemført projektet, så skal man prøve at kigge på det igen, siger Carsten Kjærgaard.

Og det er netop det som både myndigheder, men mest af alt Aabenraa Kommune skal undersøge. Skal man lave en ny lokalplan og lade jollehavnen blive? Eller skal man rive den ned igen?

Spørger man Birte Schultz, så er svaret entydigt.

- Det skal fjernes. Det er ulovligt.

Jollelaugets formand er ikke overraskende uenig.

- Vi har en programerklæring om, at vi vil bygge og drifte en jollehavn, så jeg synes, den skal lovliggøres, siger Carsten Kjærgaard.

Det er nu op til politikerne i Aabenraa Kommune at tage stilling til, hvad der skal ske med havnens land-elementer, mens det ude på vand stadig er Kystdirektoratet, der har bestemmelsesret over.