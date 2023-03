Underviseren Ida Gulager vinder en særlig pris

- Jeg er meget beæret over, at nogen har tænkt, at jeg skal indstilles til en pris for mit arbejde. Det er rigtig rart at føle sig værdsat i det, som man går og laver i hverdagen. Men det er også vigtigt for mig at pointere, at jeg ikke er alene. Vi er et team af undervisere, som arbejder målrettet med at fremme de studerendes interesse i naturpædagogik, siger hun.

På trods af at naturfag baserer sig på faktuel viden, så er det vigtigt for Ida Guldager at fremme sine elevers nysgerrighed og naturglæde.

Derfor blev hun hædret med Novo Nordisk Fondens pris, som uddeles til en underviser efter indstilling fra dennes uddannelsesleder, dekan eller rektor.