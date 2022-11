Rettens dokumenter afslører, at manden mødte ikke op til retsmødet, men det forhindrede ikke dommen i at blive afsagt, og han blev kendt skyldig i alt, hvad han stod tiltalt for. Det skriver JydskeVestkysten.

Et af hovedpunkterne for sagen, som også var gennemgående for alle mandens dyr, er at de ikke har haft adgang til vand, hvilket - ligesom de andre forhold, som manden er dømt for - er en overtrædelse af dyrevelfærdsloven.