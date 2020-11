Ung mand fra Aabenraa havde gemt kanonslag i underbukserne

Fredag aften lykkedes det imidlertid politiet at få fat på en af synderne. En ung mand, der havde et kanonslag gemt i underbukserne.

- Vi fik en del anmeldelser frem til klokken halv et, og vores patruljer har forsøgt at finde ud af, hvem der skyder af. Vi fik fat i en 20-årig mand, som var i besiddelse af et kanonslag. Derudover fandt vi 21 kanonslag ved ransagning af hans bopæl, fortæller vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Torben Møller.

Oplys signalement

Han opfordrer folk, der måtte ligge inde med viden om, hvem der skyder af, til at henvende sig.

- Hvis nogen ved, hvem der ligger inde med det, vil vi gerne have et signalement. Det er lidt svært, hvis folk blot ringer og fortæller, at der bliver fyret krudt af i området. Det er ikke verdens nemmeste opgave at finde ud af, hvem det er, uden et signalement, siger Torben Møller.

Foruden den 20-årige har politiet også sigtet en 16-årig dreng for affyring af fyrværkeri. Begge kan se frem til bødestraffe.