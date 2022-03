Unge anholdt for kanonslag ved modtagecenter for ukrainere

Mere fyrværkeri i bilen

Anmelderen fra modtagecentret fortalte om de unge mænd, at de kastede kanonslag uden for modtagecentret.

Da politiet ankom til stedet, traf de ganske rigtigt fire unge i et køretøj, som var i besiddelse af kanonslag og bomberør magen til dem, som var blevet sprunget på stedet.

De blev derfor anholdt og sigtet for at bryde fyrværkeriloven.

John Christiansen kommer desuden med en opfordring til, at man viser en smule mere pli omkring modtagecentrene.

- Vi vil opfordre til, at man har lidt omtanke. Det er flygtninge, som kommer fra krig og ødelæggelse. De har ikke godt af, at der bliver fyret kanonslag af, siger han.

- Det drejer sig om forholdsvis unge mennesker, så det kunne godt være, at mor og far kunne forklare, at det ikke er okay.

Ransagning af hjemmene

Vagtchefen siger desuden, at han ikke kan oplyse, om de ukrainske flygtninge på modtagecentret var blevet bange, eller hvordan de reagerede.

Han fortæller, at politiet er i gang med at ransage de unges hjem for at finde ud af, om der er mere fyrværkeri i beholdningen.

Men klokken 01.10 natten til tirsdag havde betjentene endnu ikke fundet noget.

Han siger desuden, at alle fire nægter forholdet.