Unge har fået en digital indgang til støtte

Den har til formål at gøre det lettere for børn og unge at komme i kontakt med kommunen, hvis de har brug for hjælp, vejledning eller støtte.

"Din side - Den digitale indgang for børn og unge i Aabenraa" er oprettet som led i den nye lovgivning, Barnets lov, og henvender sig til børn og unge, der ikke har voksne tæt på, der kan hjælpe dem.



På Aabenraa Kommunes hjemmeside kan de komme i kontakt med fagpersonale, der sidder klar til at tage en snak om alt fra angst, forældres alkoholmisbrug eller vold i hjemmet.

- Barnets Lov styrker børn og unges rettigheder på en række punkter og har et grundlæggende fokus på at inddrage børnenes perspektiv i deres egne sager, siger formand for Aabenraa Kommunes Børne- og Uddannelsesudvalg, Rasmus Elkjær Larsen i en pressemeddelelse.