Ungt par gift i en fart på sygehus så morfar kunne være med

Forrige søndag klokken 18.00 gik det så løs, og Nicklas og Cecilie fik hinanden.

- Det var meget intimt og meget, meget rørende. Det var en dejlig dag, som vi aldrig glemmer, og som vi vil bære i vores hjerter for evigt, fortæller Linette Kristensen.

- Det var rigtigt festligt og romantisk, selvom det var på hospitalet. Nicklas havde selv valgt brudebuketten og brystblomster til herrerne, fortæller Cecilie Klaaby

Kirkebryllup og hvid brud til august

Morfar Johnny holdt en tale, og både han og hans hustru var meget rørte over, at der var sat så meget i gang for at holde brylluppet, så han kunne være med.

Men til sommer går det løs igen. Der er der rigtigt kirkebryllup med 70 gæster og hvid brud og det hele.

På den måde vil de unge nygifte i al fremtid vil have to bryllupsdage. Så har Nicklas to chancer hvert år for at huske det. Det kan ikke gå galt.