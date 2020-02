Urenset spildevand pumpet ud i naturen - så det ikke endte i toiletterne igen

Da forsyningsselskabet i Aabenraa, Arwos, søndag aften hældte 500 kubikmeter urenset spildevand ud på en mark, skyldtes det noget andet end manglende vilje til at rense vandet for gamle kondomer, vatpinde og lignende, hvis man spørger Arwos’ bestyrelsesformand Jens Wistoft.

- Det her er en undtagelse blandt undtagelser. Det er ganske usædvanligt, at vi er nødt til at gøre det. Det er nødvendigt, fordi vi står i en ekstrem situation på grund af de ekstreme nedbørsmængder, forklarer Jens Wistoft.

Jeg er frustreret og samtidig i afmagt, fordi det urensede spildevand løber lige ud i naturen. Mogens Dall, formand for Landbosyd

Alternativet var ifølge ham, at spildevandet ville flyde tilbage i rørene og op i toiletterne hos beboerne i området.

- Ved 19-tiden fik vi en melding om, at der var opstuvning af kloakvand, og så lavede vi en nødløsning, hvor vi frem til klokken 13 mandag pumpede urenset spildevand ud på marken, siger han, der ikke vil udelukke, at det kan ske igen.

- Jeg tør ikke komme med nogle garantier om noget som helst, fordi de mængder vand, vi får, har en afgørende indflydelse på det, siger han.

Mogens Dall, formand for Landbosyd, er bange for, at landmændene får skylden for forureningen. Foto: Rasmus Jensen

Landmand: Vi får skylden

De mange kubikmeter urenset spildevand faldt ikke i god jord hos formanden for Landbosyd, Mogens Dall.

- Jeg er frustreret og samtidig i afmagt, fordi det urensede spildevand løber lige ud i naturen, og videre ud i havet. Og så er der risiko for fiskedød og iltsvind. Og hvem får skylden? Det gør landmændene, siger Mogens Dall, der efterlyser en plan for lignende tilfælde i fremtiden.

- Ekstremt vejr som nu får vi oftere og oftere i fremtiden. Det nytter ikke noget at hælde lortet ud med badevandet og ud i havet. Man bliver nødt til at tage højde for kapaciteten i rensningsanlæggene, mener Mogens Dall.