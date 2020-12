Uroen fortsætter: 16-årig pige og 19 andre sønderjyder sigtet i nat

Uroen i Aabenraa fortsatte natten til søndag. Yderligere 20 sigtelser blev skrevet i bødeblokken hos Syd- og Sønderjyllands Politi, og med 37 sigtelser natten til lørdag løber weekendens total dermed op på i alt 57 sigtelser.



- Selvom det var lidt mere roligt i nat, blev det alligevel til mange sigtelser. Kl. 2 bortviste vi de sidste for at få ro, fortæller vagtchef Karsten Høy fra Syd- og Sønderjyllands Politi.



Alle sigtede er unge af begge køn - heraf nogle under 18 år - som kommer fra hele Sønderjylland lige fra Vojens over Tønder til Sønderborg. De yngste var en 16-årig pige fra Tønder og en 15-årig dreng.

Hvor politiet fredag aften og nat konfiskerede hundredvis af kanonslag og andet fyrværkeri, blev det kun til fire kanonslag lørdag aften.

Fyrværkeri kastet fra biler

Ved 19.30-tiden kom der flere anmeldelser om, at der blev kastet med fyrværkeri fra biler i midtbyen. I alt tre biler blev ransaget, og der blev beslaglagt to kanonslag, og otte unge personer blev sigtet for overtrædelse af fyrværkeriloven.

Det drejede sig om den 16-årige pige fra Tønder og syv drenge og mænd i alderen fra 15 til 27 år fra Rødekro, Sønderborg, Tinglev, Løgumkloster og Vojens. Når det drejer sig om unge under 18 år, underretter politiet forældrene om, hvad der er sket.

Ved ransagningen af den ene bil blev der hos en 27-årig mand fra Sønderborg fundet et knojern. Han blev derfor sigtet for overtrædelse af våbenloven.

Ligeledes havde flere end 10 personer havde forsamlet sig i en gruppe på en p-plads på H.P. Hanssens Gade, hvilket politiet takserede til en overtrædelse af forsamlingsforbuddet.

- Vi fik fat i ni af dem. De sidste tre løb fra stedet, fortæller vagtchefen.