Uventet besøg ved Aabenraa Sygehus: To tamsvin var på forårstur

Det var nogle uventede snuder, der lørdag tittede frem ved Aabenraa Sygehus på Løgumklostervej.

Her havde to tamsvin forvildet sig ud på forårstur, hvor de kom tæt på den trafikerede vej mellem Aabenraa og Rødekro, uden dog at komme ud på selve vejen.

- Klokken 16.54 bliver de spottet af en kvinde, der bor i Rødekro. Her fortæller hun, at de to sorte grise virker tamme, siger vagtchefen hos Syd- og Sønderjyllands Politi, Erik Lindholdt.

Turen i det fri stoppede kort efter anmeldelsen.

Ejeren fandt nemlig selv frem til trynerne, der var kommet på afveje, og fik dem afhentet.