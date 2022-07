Varmerekord kan blive slået i sønderjysk landsby

DMI har tirsdag udsendt et varsel om hedebølge. For at kunne tale om hedebølge skal middeltemperaturen af de højeste registrerede temperaturer være over 28 grader i et område målt over tre sammenhængende dage.

Tirsdag og onsdag bliver meget varme med udsigt til over 30 grader - nogle steder op mod 35 grader.

Men da mandag havde temperaturer mellem 20 og 25 grader, og torsdag ventes at se ligeså ud, er det ikke sikkert, at kriteriet for hedebølge opfyldes, bemærker DMI.

Lars Henriksen forklarer, at det især er den varme vind fra et brandvarmt Europa, som får de danske termometre til at banke i vejret.

- Men i løbet af onsdag eftermiddag og aften slår vinden over i vest, og så har vi Nordsøen liggende med vand, som slet ikke er lige så varmt, og så falder temperaturen.

- Men torsdag ser stadig i den nordøstlige del af landet ud til at blive varm med omkring 25 grader. Så falder det jævnt fredag og lørdag, men fra søndag er der mulighed for ganske høje temperaturer igen.