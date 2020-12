Venstre-borgmester melder klart ud om Støjberg

Vi skal tage samme medicin

Thomas Andresen vil afvente advokatundersøgelsen, før han ytrer sig om sin holdning til, om en rigsretssag er den rigtige vej at gå.

- Hvis det viser sig, at der er noget at sætte fingeren på, kan vi i Venstre ikke leve med andet end, at vi tager samme medicin som gælder for vores borgere. At vi overholder loven, siger han.

Thomas Andresen støtter sin formand Jakob Ellemann-Jensen i en rigsretssag mod Inger Støjberg, hvis advokatundersøgelsen viser, at der er grundlag for en rigsretssag.

- I Venstre er vi et lovlydigt parti, og det er helt klart for mig, at lige så snart, der rejses tvivl om, om man har overholdt loven, skal der rejses sag. Så jeg bakker fuldstændigt op om Jakob Ellemanns beslutning i dette tilfælde, siger Thomas Andresen.