Video og billeder viser skypumpe hærge Aabenraa

Det voldsomme vejr gik blandt andet ud over murerfirmaet Johanning i Aabenraa.

Her fangede overvågningskameraerne på firmaets p-plads det vilde vejr fra tre forskellige vinkler. Her kan man blandt andet se en trailer væltede rundt og blev kast op i luften. Det samme skete for isoleringsmateriale og mursten, som blev fanget af den voldsomme vind.



En af øjenvidnerne var også Hans Peter Bekker Hansen.

Ja, jeg var vildt optaget af skypumpen, og pludselig befandt jeg mig i 'øjet,' hvor tagplader og stumper af grene og småsten smadrede ruder i otte biler. Tagplader bøjede også en lygtepæl til jorden og væltede et træ, fortæller Hans Peter Bekker Hansen, der optog en video af hændelsen.

- Jeg føler mig heldig, at vi slap uskadt, fortæller Hans Peter Bekker Hansen.

Tilbage i 2019 ramte en mindre tornado Aabenraa, hvor to biler fløj op i luften og kolliderede.

- Jeg kan hverken be- eller afkræfte, hvorvidt det var en reel skypumpe, en meget kraftig vind eller en mindre tornado, der fandt sted i Aabenraa, siger Andreas Nyholm.