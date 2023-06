Video: Se hvordan storkeungerne spillede "døde"

Det var i dag tid til ringmærkning og udtagelse af fjerprøve, så ungernes køn kan bestemmes.



På videoen herover ses det, hvordan ungerne spillede “døde”, da de to ringmærkere fra Storkene.dk, Jesper Leegaard og Hans Skov, viste sig ved reden.

Storkeunger spiller “døde” op til omkring fem ugers alderen, og så er de nemme at arbejde med. Derfor er det også nødvendigt at ringmærke dem, inden de bliver for gamle og usamarbejdsvillige.

Fem minutter efter ringmærkningen dukkede de to voksne storke atter op i reden.