Vidner søges efter hærværk mod coronaskilte

'Fuck WHO', 'Fuck WHO facister' og 'Corona er løgn' er skrevet på skilte, der viser vej til vaccinecenter og testcenter. Syd- og Sønderjyllands Politi skriver i en pressemeddelelse, at de tager sagen meget alvorligt og efterforsker den som hærværk.

Samtidig søger de nu vidner i sagen, som har set noget eller kendskab til de personer, der måtte have gjort det.