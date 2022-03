Vilde prisstigninger gør sønderjysk brødgigant bekymret: - Det er voldsomt, vildt og aldrig set før

- Alle, som i alle , råvarepriser stiger - om det er gær, solsikkekerner, olie, smør, margarine eller korn, ja, der er ikke noget, som ikke rammes af prisstigninger, og det sker på grund af den usikkerhed, krigen i Ukraine sætter verdensmarkedet i lige nu. Priserne er på himmelflugt, og det er voldsomt, vildt og aldrig set før, siger René Normann Christensen.

Også de vilde gaspriser rammer brødproducenten hårdt.

- Vi har primært gas i ovnene og bruger millioner af kubikmeter gas hvert år, så med en tidobling af gasprisen, så kan du selv regne ud, at det fordyrer produktionen af brød betragteligt, siger René Normann Christensen.

Hvede er Rusland og Ukraines 'guld'

Grunden til, at produktionen af brød er under pres - ikke bare i Danmark, men i det meste af verden - efter at krigen brød ud, er, at Ukraine og Rusland ifølge Videnskab.dk tilsammen står for at eksportere cirka 30 procent af al hvede i verden og halvdelen af alle solsikkeprodukter som frø og olie.