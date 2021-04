Vildt gaderæs: Omkring 250-300 køretøjer har været samlet i flere sønderjyske byer

Fredag aften har mellem 250 og 300 biler været samlet til gaderæs i henholdsvis Vojens, Gram, Toftlund og Aabenraa.

Ifølge Knud Reinholdt, der er vicepolitiinspektør og leder af færdselspolitiet ved Syd- og Sønderjyllands Politi, samledes de første køretøjer omkring klokken 20:30 fredag aften i Vojens, hvor de begyndte at køre gaderæs. Senere kørte de i samlet flok videre til Gram og Toftlund for at ende på Industrivej i Aabenraa:

- Der var rigtigt mange køretøjer. Men i Aabenraa fik vi lavet sluser, så vi fik undersøgt førerne af bilerne for både alkohol og stoffer, samt tjekket køretøjer, siger vicepolitiinspektøren til TV SYD.