Virksomhed hyrer Falck til at teste medarbejdere fra Tyskland

Også kaos hos brødfabrikken Kohberg

På en anden stor virksomhed Kohberg i Bolderslev kun ti kilometer væk er der også mange medarbejdere, der kommer fra Tyskland.

Her betød weekendens ændrede regler, at der også manglede kollegaer til at bage brød:

- Det betyder, at vi står uden faste medarbejdere og knowhow lige nu. Desuden vi skal betale overtid og kalde folk ind, der ikke skulle have været på arbejde. Vi ender potentielt med at skulle udbetale dobbeltløn, fortæller administrerende direktør, René Normann Christensen.

Det koster 300 kroner for en test per medarbejder. Den har Kohberg tænkt sig at betale for medarbejderne syd fra. Men han er ikke tilfreds med ordningen:



- Det vil være mest rimeligt, at det ikke er en omkostning, der pålægges erhvervslivet, medarbejderen eller virksomhed , men stilles gratis test til rådighed af de danske myndigheder, mener han.

120.000 kroner for at coronateste ansatte

Hos Contiga er andelen af tyske ansatte så stor, at man har købt og bestilt en teststation hos Falck. Den kommer senere på ugen for at teste alle medarbejderne. Og igen ugen efter. Det koster Contiga cirka 60.000 kroner per gang.

- Den udgift havde vi gerne været foruden, men holdt op imod, at der er medarbejdere, der ikke bliver testet, så betaler jeg hellere for det for at skabe ro, siger direktør Karsten Rewitz.

Det vækker glæde i produktionen.

- Det er en dejlig følelse, at man ved, at alle er testet, siger Jörg Pötzl-Hollstein.

Og det ved de så hos Contiga for de kommende to uger i hvert fald.

- Derefter regner jeg med tilstrækkelige testfaciliteter både syd for grænsen flere her i området i Danmark, så medarbejdere kan blive testet uden problemer, siger Karsten Rewitz.