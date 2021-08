Vognmændenes formand: Beier-frifindelse for udnyttelse bør ankes

Vognmandsbranchen må lægge sig i selen

Hele vognmandsbranchen må lægge sig i selen for at rette op på kritisable forhold og fremstå en attraktive branche at arbejde i, lyder opfordringen fra Christian Sørensen Madsen.

– Måske kommer der også lidt godt ud af sagen. Jeg tror i hvert fald, at sagen har været med til, at mange flere danskere og danske virksomheder har fået åbnet øjnene for problemet. Det har været godt for de danske vognmænd, for det har også lagt pres på kunderne til at vælge transportvirksomheder, der tilbyder ordnede forhold, siger Christian Sørensen Madsen, der ud over formandsposten i ITD, er direktør i transportfirmaet S. Chr. Sørensen A/S, med hjemsted i Skodborg ved Rødding..