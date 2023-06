Vognmand frygter for Danmarks eksportmarked efter ny lov

Torsdag vedtog Folketinget en lov om vejafgift, der indeholder den omdiskuterede kilometerafgift for lastbiler.

Det betyder, at lastbiler over 12 ton fra 2025 skal betale en afgift for hver kilometer, de kører. Afgifterne kommer til at ligge på mellem 21 øre og 1 krone og 42 øre.

Kilometerafgift på lastbiler er dog ikke et nyt værktøj.

Hvis vi kigger mod Tyskland, så har vognmændene siden 2003 betalt en lignende afgift.