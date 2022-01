Vognmand risikerer bøde på 42 millioner for snyd

Et af landets største transportfirmaer, med hovedsæde i Padborg, risikerer en bøde i millionklassen, hvis det ender med en dom for over 1.200 tilfælde af ulovlig carbotagekørsel.

Bare ét tilfælde af ulovlig cabotagekørsel kan udløse en bøde på 35.000 kroner. Hvis firmaet bliver dømt, kan den samlede bøde dermed løbe op i 42 millioner kroner.

Anklageskriftet på 118 sider er rettet med H. P. Therkelsen GmbH og H.P. Therkelsen A/S.

Det drejer sig om ulovlig kørsel med udenlandske lastbiler i perioden august 2019 til oktober 2019.



Det skriver Fagbladet 3F.