Vold mod fodbolddommere skal nu straffes hårdere

Den 29-årige blev den 6. april ved Retten i Sønderborg idømt 20 dages ubetinget fængsel for sin handling.

I efteråret vurderede DBU Jylland, at den 29-årige skulle udelukkes fra at spille seks kampe - i praksis en karantæne på halvanden måned.

Det udløste debat og kritik, der førte til, at DBU Jylland satte gang i en analyse af hele området med overgreb mod dommere.

Det har nu resulteret i en stramning af de disciplinære rammer ved vold mod dommer.

Konkret sker det i form af et nyt sanktionskatalog, som DBU Jyllands Disciplinærudvalg fremover skal styre efter i sager, der involverer vold mod fodbolddommere bl.a. i de jyske serierækker.

Seks måneders udelukkelse for vold

Indførelsen af kataloget indebærer konkret, at vold (inklusiv spyt) mod en fodbolddommer som minimum vil udløse seks måneders automatisk udelukkelse fra alt fodbold.

- Vi sender nu et klart og tydeligt signal til alle i jysk fodbold. Vi tager dommernes sikkerhed og tryghed særdeles alvorligt, og vi ønsker at slå hårdt ned på enhver, der udsætter en dommer for sådan en type adfærd, siger DBU Jyllands formand, Bent Clausen, Haderslev.

Bent Clausen understreger samtidig, at netop ordet ”minimum” skal tages helt alvorligt. En dommersag kan med andre ord udløse en endnu længere udelukkelse end seks måneder.



Stramningerne indføres øjeblikkeligt.

- Vi har nøje vurderet disse ændringer, og vi har lyttet med stor opmærksomhed til de signaler, der er kommet fra mange forskellige sider. Ikke mindst fra de aktive dommere som jo er vores neutrale repræsentanter ved fodboldkampene. Derfor skal jeg også understrege, at det anses som særligt skærpende, hvis man som dommer lider overlast siger Bent Clausen.

Hårdere kurs mod trusler

DBU Jylland-formanden understreger, at der heldigvis kun er meget få sager, som involverer vold mod en dommer. Helt præcist drejer det sig om 0,2 promille af samtlige kampe på breddeniveau.

DBU Jyllands bestyrelse har med det nye sanktionskatalog også bedt Disciplinærudvalget om at sigte efter hårdere strafudmålinger end tidligere, når det drejer sig om trusler mod dommere. Her er der dog ikke blevet fastlagt en minimumsgrænse, da der kan være mange forskellige nuancer i denne type sager. Derfor vil alle sager blive vurderet enkeltvis.

Sanktionskataloget anviser også, at der i højere grad end tidligere skal skrides til spærring af det enkelte hold eller den enkelte klub i forbindelse med en voldssag. Dette vil altid bero på en individuel vurdering. Som nu bliver den indberettede spiller altid spærret indtil videre, og det vil naturligvis fortsat ske.