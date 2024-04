Den verden vendte 28-årige Helene Frank tirsdag morgen tilbage til.

Klokken 8 mødte hun ind til fejring og morgensang på sin arbejdsplads på Frøslev Efterskole efter at hun fredag vandt dette års udgave af X Factor.

- Det varmer mit hjerte, at de glæder sig til, at jeg er her igen. Det, at komme til morgensang, er jeg vant til, men ikke at de sidder med flag, siger hun.