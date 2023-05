Ynglevinduet er lukket - her er storkeparrene i Syd- og Sønderjylland

I otte reder i Syd- og Sønderjylland ligger der efter den 10.maj storkepar. Efter den dato kommer der med meget stor sandsynlighed ikke flere ynglende storkepar i 2023.

- Den 10. maj er slutdato for at en succesfuld yngletid, og vi ser stort set aldrig storkepar, der begynder at yngle efter. Det er døgnets rytme og lys, som 'fortæller' storkene, at de ikke kan nå at få unger sikkert på vingerne inden efteråret og vinteren, hvis de forsøger senere, siger Jess Frederiksen, der er formand hos Storkene.dk.

Otte storkepar i Sydjylland

De syv storkepar ligger i reder i henholdsvis Smedager, Kliplev, Ubjerg, Jejsing, Rens og Broderup. Desuden er der et nyetableret par et ukendt sted, hvor storkeværten endnu ikke ønsker lokaliteten offentliggjort, oplyser Storkene.dk.

Et storkepar slog sig for 14 dage siden også ned tæt på Aabenraa by - på Bønderengen - men parret forlod reden igen efter et par døgn.

- Der skete nok det, vi frygtede, at stedet var for befærdet, så storkene ikke fik ro nok på reden, siger Jess Frederiksen.