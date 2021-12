Året der gik: Her er de største politiske begivenheder i 2021

- Det er sket på et bagtæppe af intern splid i Venstre, der for alvor startede, da afgående borgmester Henrik Frandsen blev vraget som spidskandidat af sine egne til fordel for rivalen Martin Iversen. Frandsen brød ud, hev en håndfuld partikammerater med sig, stiftede Tønder Listen og fik kæmpe opbakning ved valget.

- På valgnatten blev Frandsen dog sendt uden for døren, og frem tonede Popp Petersen altså som nyslået borgmester, hvilket de færreste havde set. Det bliver spændende at følge byrådet de næste fire år, for stemningen risikerer at blive noget betændt, siger Rikke Baltzer Knudsen.