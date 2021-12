Året der gik: Her er de største sportslige begivenheder i landsdelen

Særligt sidstnævnte spillede en helt særlig figur i 2021, hvor han ikke kun er blevet hædret for sine fodboldpræstationer, men også for hans person og måde at gå forrest på.

- Hvis man skal pege én ud på landsholdet, så må det være Simon Kjær. Han har spillet en stor sæson og haft et kanon-år, hvor han har været et fundament for både AC Milan og det danske herrelandshold. Han har været en af de bedste forsvarsspillere i den italienske Serie A, så han er en topspiller, siger Kurt Lassen.

Et vidnesbyrd, på at den blonde forsvarsspiller har stået ud fra mængden, ses ved, at han først blev nomineret til Ballon D'or - fodboldens fineste individuelle pris. Den blev vundet af verdensstjernen Lionel Messi, mens Simon Kjær kom ind på en 18. plads.