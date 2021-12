Året der gik - musikalske højdepunkter i landsdelen

Aflyste festivaler har givet nogle økonomiske problemstillinger at forholde sig til, som arrangør af en festival, og derfor mener Lars "Charlie" Mortensen også, at det er et højdepunkt, at folk har udvist loyalitet.



- Publikum har været så loyale overfor landsdelens festivaler, hvor mange har beholdt deres billet, hvilket har givet festivalerne et fundament at stå på. Det har også givet styrke til festivalerne og spillestederne, for publikum bakker op og kommer igen, når de må. Jeg er ikke i tvivl om, at de glæder sig til at kunne komme ud og høre livemusik.