Enigma-maskine, tarteletfyld og storke: De 10 mest læste artikler i 2021

2021 er ved at være ovre, og 2022 banker på døren. Det betyder også, at vi tager et kig tilbage på året, der gik.

Det gør vi med en liste over de mest læste artikler på tvsyd.dk i hele 2021. Så hvis du ikke fik dem læst i første omgang, så har du nu muligheden.

Tryk på titlen i overskriften for at læse hele artiklen.