Offentligt ansatte over 50 år er mere udsatte for fyringer - formand retter kritik

Ifølge analysen, lavet af fagforeningen Djøf, der repræsenterer ansatte i stat, regioner og kommuner, er der i 39 procent af sager om afskedigelse af fagforeningens medlemmer i det offentlige tale om folk over 50 år.

Denne gruppe udgør ellers kun en fjerdedel af de af Djøfs medlemmer, som er ansat i den offentlige sektor.

- Jeg synes, det er et kæmpestort problem, at man i den offentlige sektor tilsyneladende ikke anerkender seniorer på samme måde som den øvrige del af arbejdsstyrken, siger Sara Vergo, formand for Djøf.

Hun tilføjer, at det ikke skal være sådan, at folk over 50 går og føler sig mere udsatte ved sparerunder.

- Det er jo mærkeligt, at vi år efter år kan se, at den offentlige sektor har den her udfordring. Det er helt ude af trit med, at vi som samfund har brug for at beholde arbejdskraft og erfaring så længe som muligt.

I det private udgør afskedssagerne blandt Djøfs medlemmer over 50 år 26 procent. Aldersgruppen udgør 28 procent af alle privatansatte medlemmer.