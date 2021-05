Lena og Anne er nye sejlere - og de er en del af noget større

Det ville hun ikke, fordi hun gerne vil øve at tage beslutninger på båden i stedet for at blive dirigeret. Hun har nemlig ofte oplevet, at rollefordelingen mellem kønnene på bådene er skæv.



- Jeg har oplevet, at manden er skipper og står ved roret og råber ad kvinden, som kaster anker eller fortøjninger. Men det er ikke altid manden, der er mest kompetent. Nogle gange er det også kvinden, siger Anne Vedel Christoffersen.

Hun drømmer også om at tage på et længere togt med egen båd. Oprindeligt havde hun gemt noget af sin barsel, så hun, hendes mand og lille søn kunne have sejlet en båd hjem fra Middelhavet. Men det satte coronapandemien en stopper for.

Så nu drømmer hun om at bruge den gemte barsel til et længere togt i fremtiden.