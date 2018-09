10-årige Ane kigger på kattelunger

UC Syd vinder prisen som Årets Festivalarrangør for deres naturvidenskabsfestival. Over tusinde folkeskolebørn laver vilde forsøg med de studerende.

Som med en populær rockkoncert blev billetterne revet væk på under fem minutter, da de kom online. Men det er hverken U2 eller Bruno Mars, som de unge ville se.

For de unge vil have videnskab, eksperimenter og seje forsøg. Op mod 1200 børn fra 4. -6. klasse deltog torsdag i årets Naturvidenskabsfestival på UC Syd. Naturfestivalen er et landsdækkende koncept – men på UC Syd er den ekstra særlig. Derfor fik de i dag overrakt prisen som Årets Festivalarrangør 2018.

Kattelunger og hundelort

- Jeg ser noget gult og nogle røde streger. Det ligner et sjovt mønster. Det er kattelunger, siger Ane Høst og peger på en lille skive glas der ligger i mikroskopet. Det er første gang, at den 10-årige folkeskoleelev har set cellerne i en kats lunger. Sammen med over tusinde andre børn, går hun fra klasselokale til klasselokale og ser forskellige eksperimenter og deltager i videnskabelige forsøg.

- Der er en summen af børn, der stiller spørgsmål og undersøger. Og vores studerende står klar til at svarer på alle spørgsmålene, siger lektor Ida Guldager fra UC Syd. Bag hende er et klasselokale fyldt med affald, en hundelort og en coladåse skal nedbrydes. Længere nede ad gangen står Ane Høst og klassekammeraterne og finde DNA i deres spyt og kigger på celler.

Populær festival

Fem minutter efter at de var online, der var alle billetter til årets naturfestival revet væk. Festivalen er blevet et tilløbsstykke for kommunens skoler og det glæder lektor Ida Guldager.

- De studerende vi har, skal jo blandt andet ud og arbejde med børn i netop den her målgruppe. De får også mulighed for at prøve nogle ting af og de får en umiddelbar respons, som de kan bruge videre i deres uddannelsesforløb, siger Ida Guldager

Udover hæderen vandt UC Syd også 15.000 kroner. De penge har allerede fået ben at gå på, for de blev på forhånd brugt til at hyre et band til årets naturfestival.