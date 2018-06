10 flystyrt på 15 år: Øboere kræver handling

Siden 2003 er der styrtet 10 fly ned på Endelave. Men beboerne føler ikke, at de har det rette udstyr til at hjælpe, de vil have en brandhane til lufthavnen.

Læs også Årsag til flyulykke fortsat ukendt

Vi ved, at det er os, der gang på gang når først frem til ulykkesstedet, men vi har ikke de redskaber eller remedier, vi skal bruge til at hjælpe ordentligt. Karsten Kragh Hansen, formand for Beboerforeningen på Endelave.

Vraget ligger der stadig i bunden af flypladsen på Endelave. Som et sort og forkullet minde om søndagens flyulykke.

Et lille tomotorers fly med fire passagerer styrtede under landing. Først røg det igennem en nærliggende kornmark, så fortsatte det over vejen mod flyvepladsen, hvor det ramte et parkeret fly, inden det til sidst bragede ind i en mur og brød i brand.

Tre ud af de fire tilskadekomne var voldsomt forbrændte og tililende øboere skyndte sig over for at hjælpe. Der var bare et problem. Der var hverken vand til at slukke branden med eller vand til at nedkøle ofrene med.

- Det er simpelthen ikke i orden, at vi som samfund her på Endelave ikke har mulighederne for at hjælpe ofrene på ordentlig vis. Vi ved, at det er os, der gang på gang når først frem til ulykkesstedet, men vi har ikke de redskaber eller remedier, vi skal bruge til at hjælpe ordentligt, siger Karsten Kragh Hansen, der er formand for Beboerforeningen på Endelave.

Øboere er frustrerede

Flypladsen på Endelave er ubemandet, og piloterne lander på eget ansvar. Faktisk er flypladsen bare en lang græsplæne ved siden af en gård.

Der er hverken sterilt vand til at afkøle eventuelle brandofre på flypladsen eller en brandhane. For selvom der faktisk er 10 brandhaner på Endelave, så er den nærmeste placeret over en kilometer derfra, men der er ingen brandslange på Endelave, der kan nå så langt. Og det redningskøretøj, øboerne har til rådighed til at fragte vand i, er en rusten påhængsvogn, hvor der ikke er plads til ret meget vand.

Læs også Fly og passagerer fra alvorlig flyulykke er nu identificeret

Vi skal altså have andre muligheder end at stå og spraye brandskadede ofre med sodavand. Karsten Kragh Hansen, formand for Beboerforeningen på Endelave.

Formanden for beboerforeningen er frustreret.

- Der har faktisk været en del flystyrt her på Endelave. Jeg har boet her i 25 år, og der er vel i snit et om året. Så er det måske kun hver tredje eller fjerde gang, at det bliver så alvorligt som i søndags, men vi står hver gang og kan gøre meget lidt. Vi skal altså have andre muligheder end at stå og spraye brandskadede ofre med sodavand, siger Karsten Kragh Hansen.

Havarikommissionen har kun registeret flystyrt på Endelave siden 2001 og oplyser, at der siden da er blevet registreret 10 flystyrt på øen.

Øboerne håber nu på, at myndighederne – med den seneste flyulykke in mente – vil stille moderne brandslukningsudstyr og førstehjælp til rådighed for Endelaves beboere.

Læs også Fire reddet ud af brændende fly på Endelave

Se indslaget fra Endelave her: