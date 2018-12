10 kilometer julepynt skal give ny legeplads

Fire Min Købmand-butikker kan vinde 10.000 kroner til et lokalt projekt. Købmanden i Filskov er med i konkurrencen - de skal samle den længste guirlande.

Det er helt vildt hyggeligt! Peter Junge, købmand, Filskov

Det er lige før, at du skal dukke hovedet for ikke at ramle ind i opklippede aviser og glanspapir, når du træder ind i Min Købmand i Filskov.

Butikken har nemlig fået lavere til loftet, efter byens borgere har leveret 10 kilometer guirlander til købmanden.

Vivi Christiansen fik samlet bunker af guirlander i sit hjem, hun kunne levere til købmanden. Foto: privatbillede/Vivi Christiansen

Sussi Joannesardottir Vestergård Jensens døtre fik lokket deres far og onkel til at fatte limstiften og deltage i guirlande-produktionen. Her er den ældste af døtrene med sin far. Foto: Privatbillede/Sussi Joannesardottir Vestergård Jensen

I familien Jessens hjem i Filskov blev der samlet 300 meter guirlande til købmandsbutikken. Foto: Privatbillede/Annette Jessen

Leveringen sker altså ikke kun, fordi borgerne er kommet i voldsomt julehumør. Hvis Min Købmand i Filskov ender med at have en af de fire længste guirlander af alle Min Købmand-butikker, vinder købmanden 10.000 kroner, som han har valgt at give til opbygning af en ny legeplads på den lokale friskole.

- Det er jo helt fantastisk, og byen bakker jo helt vildt op om det her projekt og går efter at vinde de kære 10.000 kroner, fortæller købmand Peter Junge til TV SYD.

Peter Junge har også annonceret på butikkens Facebook-side, at hvis de bliver den butik med den allerlængste guirlande, så vil han – med en lokal samarbejdspartner – firdoble beløbet til legepladsen.

15 meter papirstrimler fra hver

10.000 meter guirlande fordelt på cirka 660 indbygger – Borgerne i Filskov har haft travlt.

Købmanden fortæller til TV SYD, at både børnehaven, skolen og plejehjemmet har brugt timer, så de kunne levere kæder af papirringe. Derudover har private brugt en julestund på det, og den lokale genbrugsbutik klippede alle bankopladerne op fra deres juleafslutning og leverede dem i guirlandeform – i ægte genbrugsstil.

- Det er masser af kreative ting, der kommer ind – det er helt vildt hyggeligt, lyder det fra en begejstret købmand.

Købmand Peter Junge er overvældet over, hvor mange særleverancer købmandsbutikken har fået i løbet af konkurrenceperioden.

- Folk er bare rigtig gode til at støtte op om sådan nogle projekter, som bliver sat i gang herude i vores lille by, mener købmanden og fortsætter:

- Det er bare alle, der giver en hånd med for at vinde de her 10.000 og æren af at være den, der laver den længste guirlande.

Butikkerne skal alle indgive længden af deres guirlande i morgen middag, og så bliver vinderen annonceret i uge 50.

Købmanden lover dog, at den lange guirlande bliver hængende i butikken henover julen, så den kan fortsætte med at tænde julelys i øjnene på kunderne.