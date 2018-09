10 millioner skal afhjælpe Grindsted-forurening

Regionsrådet i Region Syddanmark har vedtaget budgetforlig for 2019. Der er sat en pose penge af til Grindsted-forureningen.

18,3 millioner kroner får miljørådet tildelt over de kommende tre år. 10 af millionerne går til forureningen i Grindsted. Pengene skal bruges til at undersøge og begrænse forureningen i Grindsted Å.

Formand for miljøudvalget i Region Syddanmark, Jørn Lehmann Petersen, mener, at beløbet er begrænset, men bestemt ikke nyttesløst.

- For mig er det ganske afgørende, at vi viser, at vi gør en praktisk indsats i Grindsted, siger han og fortsætter:

- Det er for at sende et signal til Regeringen og Folketinget om, at vi mener dette alvorligt. At vi vil begynde at rydde op i Grindsted.

Håb om at mindske forureningen

Håbet er, at man med bevillingen kan præcisere, hvor det på åens strækning er mest fordelagtigt at placere det pilotprojekt, som formanden håber at kunne etablere i samarbejde med blandt andre Miljøstyrelsen og andre centrale myndigheder.

Det ønskede pilotprojekt skal fjerne det værste af forureningen på strækningen. Forureningen er blandt andet forårsaget af vinylklorin.

Jørn Lehmann Petersen håber, at de første tiltag for oprydning i Grindsted Å kan påbegyndes i slutningen af 2019 eller begyndelsen af 2020.

Udover de 10 millioner til Grindsted-forureningen går tre millioner kroner til den sundhedsregisterundersøgelse, der er igangsat i Grindsted på grund af forureningen.