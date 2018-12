10 millioner tættere på historien om de tyske flygtninge

Nu er det en realitet – Regeringen sender 10 millioner kroner afsted til et flygtningemuseum i Oksbøl.

36.000 tyske flygtninge blev efter Anden Verdenskrig stuvet sammen i en flygtningelejr i Oksbøl – de gemte sig for krigens følgevirkniger.

Siden 2016 har Vardemuseerne drømt om at fortælle den historie gennem et museum i en af de sidste bygninger fra flygtningelejrens tid.

Det er en blåstempling af projektet, når den danske stat vil sætte penge af til det. Claus Kjeld Jensen, direktør, Vardemuseerne

Nu er de kommet et skridt nærmere drømmen. I finansloven for 2019 er der under titlen ’Styrket dansk kultur’ og ’Fælles historie og kulturarv’ nedskrevet, at regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at give et tilskud til etableringen af museet – med 7,5 millioner kroner i 2019 og 2,5 millioner kroner i 2020.

Flygtninge i Oksbøl Mod slutningen af Anden Verdenskrig flygtede 250.000 civile tyskere til Danmark.

Fra 1945 til 1949 lå Danmarkshistoriens største flygtningelejr ved Oksbøl – med 36.000 beboere, da det var på sit højeste.

Claus Kjeld Jensen, der er direktør af Vardemuseerne og en af frontløberne på projektet, glæder sig over tilskuddet, han mener viser to ting.

- For det første er 10 millioner mange penge. Det er et vigtigt skridt mod at realisere flygtningemusset, siger han til TV SYD.

Udover pengebeløbet er regeringen som afsender også en hjælp på vejen:

- Det er en blåstempling af projektet, når den danske stat vil sætte penge af til det, siger Claus Kjeld Jensen og fortsætter:

- Når nogen skal overveje at støtte projektet, tæller det på plussiden, at Folketinget finder det væsentligt at støtte projektet.

En femtedel af turen mod mål

Men de 10 millioner kroner er kun et skridt den rette vej. I september fik projektet sine første 10 millioner af Varde Kommunes byråd, da de fastlagde deres budgetaftale for 2019 til 2022.

Etableringen af flygtningemuseet er beregnet til at koste cirka 100 millioner kroner, og med de nu 20 millioner kroner på kontoen er Vardemuseerne kun en femtedel i mål med den nødvendige sum.

Museumsdirektøren fortæller til TV SYD, at de har flere ansøgninger ude til finansiering, og at de om et par måneder forventer at have halvdelen af budgettet hjemme. Og så går det for alvor løs.

- Efter nytår kigger vi på en mere detaljeret tegning af bygningen, så det kan sættes i udbud, fortæller Claus Kjeld Jensen.

Når de 50 millioner kroner er finansieret, og firmaet til byggeriet er fundet, så sættes byggeriet i gang.

Overbevisningen er en realitet

Selvom flygtningemuseet ikke er en realitet endnu, er Vardemuseerne allerede i fuld gang med udvikle og brande. Udstillingerne er under udarbejdelse, og et netværk er allerede skabt.

Claus Kjeld Jensen fortæller, at etableringen af et netværk også betyder, at der er en meget stor venteskare, der ser projektet lykkes. Derfor er han ikke så urolig.

- Vi er først 100 % sikre, når vi har alle pengene, men jeg er overbevist om, at projektet bliver til noget, siger han.