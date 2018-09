En 31-årige mand lå flere timer på operationsbordet, efter han i nat blev overfaldet af 10-12 unge mænd.

Opdateret kl. 10

Den 31-årige mand var sammen med to venner, da han i nat omkring kl. 2:26 blev overfaldet af en gruppe unge mænd på 10-12 personer med mellemøstlig udseende. Det oplyser Sydøstjyllandspoliti, som efterlyser vidner til overfaldet.

De tre venner blev sparket og slået, og den 31-årige mand blev stukket med en kniv i milten. Han er uden for livsfare, men måtte en tur på operationsbordet i flere timer. Klokken 8:30 var det stadig ikke muligt for politiet at afhøre manden, da han stadig var under operation.

Overfaldet skete på p-pladsen i Borchs Gård i Kolding, og politiet formoder, at de unge mennesker er kommet ind i gården via Jernbanegade.

- De tre venner mener ikke at have uoverensstemmelse med nogle, der kan have overfaldet dem, siger vagtchefen hos Sydøstjyllands Politi.

Politiet vil meget gerne høre fra vidner, der har set eller hørt noget, eller som bare har opholdt sig i nærheden, fx i Jernbanegade, Torvegade, Bredgade, Østergade eller Hellig Korsgade i tidsrummet 2:15-2:40.

Sydøstjyllands Politi kan kontaktes på telefon 114.