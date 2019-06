100 år gammel sydslesvigsk tradition ved at forsvinde

Mange tusinde Sydslesvigske børn har gennem årene været på ferie i Danmark, men antallet af både værtsfamilier og børn er faldet drastisk

I år er det 100 år siden, at det første feriebarn blev sendt over grænsen for at holde sommerferie i Danmark hos en dansk familie. Siden har mange tusinde børn været afsted, men den hundrede år gamle tradition har svære kår.

Dansk Skoleforening for Sydslesvig havde ellers en vision om, at der i år - på 100-året for traditionen - skulle findes hundrede nye værtsfamilier, men det kom slet ikke til at ske.

Jeg er ked af, at der ikke har meldt sig flere. Sally Flindt-Hansen, kontorleder, Sydslevigske børns ferierejser

Svært at finde familier

De sidste mange år har det været svært at finde værtsfamilier i Danmark, og mange slesvigske børn har derfor fået afslag på at komme afsted på sommerferie i det danske.

Antallet af værtsfamilier har også i år været langt lavere end forventet. I år er det kun lykkedes skolekontoret i Sydslesvig at sende 50 børn afsted.

Ferieophold i Danmark for sydslevigske børn Siden 1919 har hundredvis af sydslesvigske skolebørn og børnehavebørn hvert år været på ferieophold i Danmark. I de svære mellemkrigs- og efterkrigsår var feriebørnsarbejdet i høj grad en social opgave. Børnene skulle væk fra det hårde efterkrigsliv, hvor der var mangel på alt, og de skulle opleve Danmark, det forjættede land. 8.000 sydslesvigske børn kom på sommerferie i Danmark i 1947, 9.900 i 1948 og ca. 10.000 i 1949. I år sendes 50 børn afsted. Se mere

Flere vil hellere på sommerlejr

Til gengæld skal der ikke i år gives afslag til så mange børn som tidligere, simpelthen fordi der i år heller ikke har været så mange ansøgninger om ferieophold i Danmark, som der plejer, fortæller Sally Flindt-Hansen fra Dansk Skoleforening for Sydslesvig.

- Når man som barn har fået afslag i mange år og er blevet skuffet, holder man op med at søge, siger Sally Flindt-Hansen til TV SYD.

Til gengæld har flere børn i år søgt om at komme på skoleforeningens sommerlejr i Danmark.

Det har betydet, at der i år er lavet en ekstra sommerlejr for de sydslevigske børn, så nu er der tre.

De første to hold tager afsted 1. juli, hvor 50 børn skal holde ferie i Hvide Sande, og samme antal skal på lejr i Egernsund. Den 15. juli sendes endnu et hold afsted til Hvide Sande.