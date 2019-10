100-året for genforeningen – her er de største projekter

Sløret blev løftet for fyrtårnsprojekter, der fejrer 100-året for genforeningen. Video: Pernille Leftes

Det er ikke kun starten på Royal Run, der markerer 100-året for genforeningen i 2020. 100-året for Sønderjyllands genforening med Danmark bliver markeret på mange måder.

På Folkehjem i Aabenraa præsenterede Det Sønderjyske Præsidium torsdag en række fyrtårnsprojekter, som skal være med til at fejre jubilæet næste år.

Læs mere om de enkelte projekter ved at trykke på linket.

Fejring med sang og musik

Blandt projekterne er der blandt andet både et folkemøde, et teaterstykke, en ny park og i flere af projekterne spiller sang og musik en stor rolle. Blandt andet på Skamlingsbanken i Kolding.

- Det er en fantastisk måde at formidle på, for det taler til os alle med sang og musik. Men meget af vores danske sangskat stammer også fra tiden med sprogkamp, kampen for det danske og selve genforeningen, siger viceborgmester i Kolding Kommune, Søren Rasmussen (DF), til TV SYD.

Derfor sang Sønderjysk Pigekor blandt andet ”I Danmark er jeg født” som optakt. Sigurd Barret satte sig også til klaveret. Han har udgivet en bog om genforeningen, og i forbindelse med jubilæet tager han på turné rundt i Danmark og Sydslesvig og giver over 100 koncerter fra januar til juli.

- Det har været en fantastisk oplevelse at sætte mig ind i hele den utrolige grænselandshistorie, fortæller Sigurd Barret.

I præsidiet glæder de sig også over markeringen

- 100-året for genforeningen er en vigtig ting, for det har synlighed i hele landet. Så udover at det samler rigtig mange hernede, er jeg overbevist om, så vil det også være med til at samle hele landet omkring den her markering, slutter projektleder Simon Faber fra Genforeningen 2020.

Det samlede program for genforeningsjubilæet bliver præsenteret kort efter årsskiftet til 2020.