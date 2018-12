100-året skal fejres med 1000 kilometer på cyklen

100-årsdagen for genforeningen mellem Sønderjylland og Danmark er i 2020, og det skal fejres med et cykelløb.

Fra grænsen til Berlin – og så til København. En cykeltur på knap 1000 kilometer er blevet planlagt som en fejring af mindretallet i Danmark og Tyskland, og Sønderjyllands genforening med Danmark.

Bag cykel-projektet står tre ildsjæle, der alle har forbindelse til mindretallene gennem deres arbejde. Lasse Tästensen er en af idémagerne. Til dagligt er han teamleder i Deutscher Jugendverband für Nordschleswig, som er en paraplyorganisation for ungdomsorganisationer, sportsforeninger og ungdomsforeninger i det tyske mindretal.

Et cykelhold som symboliserer det sammenhold, som vi har i grænselandet. Lasse Tästensen, teamleder, Deutscher Jugendverband für Nordschleswig

Lasse Tästensen fortæller til TV SYD, at idéen opstod, da han og de to andre arrangører, Uwe Jessen og Mette Olesen fra Bund Deutscher Nordschleswiger, alle deltog i Team Rynkeby Sønderjyllands cykeltur til Paris tidligere i år.

- Det var et tilfælde, at vi alle kom på holdet. Man søger individuelt, så det var en overraskelse, fortæller Lasse.

De tre kendte allerede hinanden i arbejdssammenhængen, men det var først med cykelturen til Paris, at de koblede deres engagement for mindretallet og den fælles cykelinteresse sammen.

Symbol på grænse-sammenholdet

Umiddelbart tænker man måske ikke, at cykling og genforeningen har noget med hinanden at gøre, men det har de altså ifølge Lasse Tästensen. I hvert fald når deltagerne primært skal komme fra det tyske og danske mindretal.

- Genforeningen fortæller en historie om, at der er et mindretal i Sønderjylland og Nordschleswig, og vi synes, det var rigtig sjovt at symbolisere den mangfoldighed i form af et fysisk projekt, siger han og fortsætter:

- Et cykelhold som symboliserer det sammenhold, som vi har i grænselandet.

Fakta om cykelløbet Projektet har fået navnet "Team Grenzland"

Afholdes i forbindelse med 100 året for genforeningen mellem Sønderjylland og Danmark

Tilmelding i foråret 2019

Cykelløbet foregår i maj 2020

Cirka 1000 kilometer på cykel fra grænsen over Berlin med afslutning i København

Ikke et 1000 kilometers cykelræs

Interesserede fra flertalsbefolkningen er også velkomne til at deltage – også dem, der ikke har trådt så langt i pedalerne før.

- Det er ikke et cykelræs. Man skal blot have gåpåmod og have lyst til at træne op, siger Lasse Tästensen.

De tre arrangører er allerede gået i gang med planlægningen – for de har travlt.

- Tiden inden kommer til at gå rigtig hurtigt. Vi bliver nødt til at sætte et hold i foråret 2019, så vi har et år til at træne op, fortæller Lasse Tästensen.

Det forventes at holdet fyldes med 50 til 70 deltagere.

Udover træningen skal al logistik også på plads: Der skal findes overnatningsmuligheder, bestilles cykeltøj, og så skal der samles et servicehold, der kan transportere bagage og mad på turen.

Tilmeldingen åbner snart, så hvis du vil med, kan du blandt andet holde øje her.