100-årig veteran husker stadig 9. april

Vagn Jepsen er den eneste tilbageværende veteran fra Haderslev Kaserne. For 87 år siden stod han ansigt til ansigt med tyskerne.

Tre tyskere med maskingpistoler og fire faldne kammerater.

Det er to tal, der er svære at glemme for Vagn Jepsen. Han var menig soldat i en deling med 40 mand, og han glemmer ikke d. 9. april 1940, hvor delingen marcherede til Sønderbro i Haderslev.

- Flyverne suste over hovedet på os, vi gik ind i huse for at dække os, fortæller Vagn Jepsen.

Bag ham står mindetavlen og de fredfyldte kranse, der er lagt under dagens mindehøjtidelighed på Haderslev Kaserne.

- Pludselig kom der tre tyskere med maskinpistoler over mod husdøren og pegede på os, mindes han med en stemme, der tydeligt er berørt af det tab, der fulgte.

Vagn Jepsen møder trofast op hvert år og mindes de fire soldaterbrødre, der faldt.

- Det hele kommer frem igen i dag, og jeg mindes dem, som ikke fik et langt liv, siger den 100-årige veteran.

Tager historien med hjem

Dagens mindehøjtidelighed blev ledt af Garnisonskommandant oberst Peer Sander Rouff.

- Der er mange sønderjyder, som kan identificere sig med det at være soldat, og som har en stærk forsvarsvilje, det ligger i historien i området, siger oberst Peer Sander Rouff.

For at ære historien er værnepligtsenheder på kasernen opkaldt efter de fire faldne.

- Det betyder, at de værnepligtige som kommer fra hele landet, for at være her. De tager en del af historien med sig hjem. Så jeg tror, at budskabet om begivenhederne består, siger oberst Peer Sander Rouff.