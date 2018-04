100 dage uden for borgmesterstolen: Telefonen blev tavs

Efter 24 år i borgmesterstolen i Esbjerg nyder Johnny Søtrup sin fritid og sine børnebørn - og stilheden.

Da 68-årige Johnny Søtrup for rundt regnet 100 dage siden vågnede, skulle han for første gang i 24 år ikke hen på rådhuset i Esbjerg. Borgmesterstolen var frivilligt og efter planen overladt til partifællen Jesper Frost Rasmussen, og når Søtrup ser tilbage på den første tid ude af borgmesterstolen, er det den pludselige stilhed, han husker.

- De første par uger var det meget underligt, at min telefon var tavs. Den, som nærmest bimlede og bamlede fra morgen til aften og i weekender, var pludselig meget stille. Det var måske nok den største forandring, at ingen ringede længere. Det der med, at man pludselig var lidt uinteressant, skulle jeg lige vænne mig til, fortæller han til TV SYD.

Samtidig glædede Johnny Søtrup sig over sin frihed til at kunne gøre noget, som han ikke havde tid til før. Faktisk er han lige kommet hjem fra en ferie i Dubai med sin kone Birgit og sin søn og to børnebørn på to og fem år.

- Jeg nyder faktisk tilværelsen, må jeg sige. Jeg har tid til at rejse noget mere, være mere ovre i mit sommerhus på Fanø, være mere sammen med familien. Alle ting, som jeg havde set frem til, siger han og nævner også golfen, som skal genoptages her i foråret.

Kalenderen kun halvfuld

Som borgmester var Johnny Søtrups kalender booket til bristepunktet, men i dag ser den en smule anderledes ud, omend der stadig er nogle forpligtelser tilbage.

Johnny Søtrup Alder: 68 år

Gift med: Birgit

Parti: Venstre

Borgmester i Esbjerg i 24 år

Bestyrelser: Musikhuset

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Esbjerg Festuge

Fiskeriets Hjælpe- og krisefond

Esbjerg Havneservice

- Jeg er stadig med i en håndfuld bestyrelser og formand for de fleste af dem. Så jeg har noget at bruge hovedet til stadigvæk, men det er da en helt anden hverdag, end det at gå på arbejde kl. 07.30 og så komme hjem ti timer senere, fortæller han.

Mission accomplished

Borgmesterskiftet i landets femtestørste by, Esbjerg, var planlagt på forhånd. Søtrup havde kørt sin viceborgmester og partifælle, Jesper Frost Rasmussen, i stilling som sin afløser, og det lykkedes trods et skidt valgresultat for Venstre.

- Han var jo viceborgmester i hele sidste byrådsperiode, og især i 2017 sendte jeg ham ud til rigtigt mange ting, som jeg ikke nødvendigvis selv skulle være den, der mødte op til. Dels for at gøre ham mere kendt i bybilledet, dels for at han kunne øve sig på det job, der eventuelt ventede, fortæller Søtrup og tilføjer:

- Det gik efter planen, man kan sige “mission accomplished”, for jeg ville ikke have syntes, at jeg ville have afleveret det med samme ro i sindet, hvis jeg skulle have afleveret til en politisk modstander. Jeg synes, det var rigtigt fint, at vi kunne fortsætte den linje, som vi havde lagt for år tilbage.

Venstre i Esbjerg fik en vælgerlussing af de store ved kommunalvalget. Partiet mistede 10,5 pct. af stemmerne fra sidst, og det forklarer Søtrup således:

- Nu kommer jeg til at lyde lidt selvhøjtidelig, men vi vidste godt, at når man går af efter 24 år, det koster lidt, fordi det er jo forskellen på folketingsvalg og byrådsvalg. Hvis man har gjort det nogenlunde fornuftigt, kigger folk ikke så meget på ens partifarve. Men mere om man har tillid til den, som sidder i borgmesterstolen på rådhuset. Derfor vidste vi godt, det kunne komme til at koste stemmer, og det gjorde det så også, siger han.

Ikke politik igen

De politiske ambitioner ligger et meget lille sted hos Johnny Søtrup. Hverken byråd, regionsråd eller Folketinget er interessante for ham.

- Det kommer ikke til at ske for mig. Jeg skal ikke kritisere dem, der stiller op til regionsrådet. Men jeg synes ikke, det skal være ronkedorernes parkeringsplads. Altså når man nu er færdig med at sidde i et byråd, sætter man sig i regionsrådet, der så nemt bliver et pensionistforetagende, og det synes jeg ikke, det skal være. Det skal stadig være yngre og aktive mennesker, der skal sidde der, mener han.

