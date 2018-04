100 dage udenfor borgmesterstolen: Der er mere tid til fitness

Kirsten Terkilsen (V) tabte overraskende borgmesterkæden ved det seneste kommunalvalg i Hedensted. Nu bruger hun den ekstra fritid i fitnesscenteret.

Det er ikke altid en fordel at være en alt stor forhåndsfavorit. Den oplevelse sidder Kirsten Terkilsen (V) tilbage med, efter at konstitueringen i Hedensted Kommune satte hende og resten af Venstre udenfor døren.

I dag er der blevet væsentlig mere luft i kalenderen for den 64-årige Venstre-politiker fra Tørring.

- Selvfølgelig har jeg fået mere fritid. Der er blevet mere tid til både familie og venner, fortæller Kirsten Terkilsen til TV SYD.

Det er altid svært, når man har stået i spidsen for hele orkesteret og så pludselig sidder på bagerste række med en violin. Kirsten Terkilsen, tidligere borgmester, Hedensted Kommune

Svært at få indflydelse

Selvom Venstre fik 40 procent af stemmerne, blev det ikke til nogen formandsposter for partiet. Det ærgrer Kirsten Terkilsen, der stadig sidder i byrådet og fortsat interesserer sig meget for lokalpolitiken.

- Det er altid svært, når man har stået i spidsen for hele orkesteret og så pludselig sidder på bagerste række med en violin. Man får virkelig brug for at gentænke sig selv, siger Kirsten Terkilsen.

Kirsten Terkilsen er i dag henvist til en plads i økonomiudvalget, og det er noget af en forskel efter to perioder som borgmester.

Vi er en konstruktiv opposition

- Der bliver stille, sådan er det. Jeg savner den energi, der er i borgmesterjobbet, og jeg savner den kontakt, der er med mange mennesker, fortæller hun til TV SYD.

Efter valget den 21. november 2017 fandt socialdemokraterne, SF, kristendemokraterne og DF sammen i et nyt flertal, der fratog Kirsten Terkilsen magten. Foto: Runa Ammitzbøll Flügge, TV SYD

Resten af byrådsperioden vil Kirsten Terkilsen forsøge at bruge på at få mest mulig indflydelse, men hun erkender, at det er svært efter to perioder som borgmester.

- Jeg glæder mig stadig til at se, hvad det nye flertal har i tasken, lyder det fra Venstre-kvinden, der indtil videre ikke vil ud med, om hun stiller op til næste kommunalvalg.

TV SYD har, i anledning af de første 100 dage i stolen, også besøgt kommunens nye borgmester, Kasper Glyngø.

Kirsten Terkilsen 64 år



Fritid: Går til fitness, læser bøger



Politik: Valgt første gang 1993



Borgmester: Tørring-Uldum 2001-2006, Hedensted 2010-2017

