100 nye job på vej til slagteri

Japanerne er helt vilde med danske svin. Det skaber nu masser af nye arbejdspladser på Danish Crown slagteriet i Blans.

De japanske forbrugere og restauranter har i årtier haft en stor kærlighed til dansk grisekød. Derfor etablerer Danish Crown nu en ny produktion på slagteriet i Blans ved Sønderborg, som løfter antallet af medarbejdere fra 1100 til 1200.

- Det er dejligt at være i en situation, hvor vi ansætter folk i blivende arbejdspladser, som ikke påvirkes af udsving i tilførslerne af grise. Vores japanske kunder er vilde med et produkt baseret på hakket grisekød, som vi har solgt til dem i nogle år, fortæller Søren F. Eriksen, der er CEO for Danish Crown Pork.

EU og Japan har netop underskrevet en frihandelsaftale, som implementeres løbende over de næste 10 år. Den vil gradvist forenkle det meget indviklede toldsystem, som Japan opererer med i dag, så forventningen er, at øget eksport til Japan kan skabe endnu flere arbejdspladser i de kommende år, oplyser Danish Crown i en pressemeddelse.

Jagtet på nye medarbejdere er begyndt

Danish Crown har allerede taget kontakt til Sønderborg Kommune for at få hjælp til at finde de mange nye medarbejdere. Det er planen at starte produktionen op hen over efteråret, men oplæringen vil begynde indenfor få uger.

- Vi har i flere år haft et utroligt godt samarbejde med kommunen, som har resulteret i jobs til over 100 flygtninge og kontanthjælpsmodtagere. Det samarbejde vil vi selvfølgelig bygge videre på, men vi kommer også til at rette blikket mod resten af Sønderjylland for at få stillingerne besat, siger Ole Carlsen, der er fabrikschef på slagteriet i Blans.

Feriejob bliver til faste job

På den korte bane skal der ansættes mellem 70-80 nye medarbejdere, samtidig bliver op mod 20 ferieafløsere tilbudt fastansættelse, når deres kontrakt udløber i september.

Den nye produktion skal efter planen startes op omkring nytår, men for at sikre tilstrækkelige råvarer, skal de nye folk påbegynde oplæringen i starten af oktober.

- Vi får helt sikkert travlt de kommende måneder, men det er altid spændende at være med til at starte noget nyt op. Mine medarbejdere har en fantastisk evne til at finde energi, når vi får nye opgaver, så vi klar til at give den en skalle, siger Ole Carlsen.