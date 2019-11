1.000 operationer med robot

66-årige Klaus Rasmussen er på vej ind på operationsstuen. Han er glad for jubilæet.

- Jeg er glad for, at jeg er nummer 1.000. Det er bedre end at være den første, siger han i al sin hvidklædthed.

Robotten lavede sin første operation den 8. maj 2017, og i dag er det altså 1.000 operationer siden.

- Patienten får færre smerter, kommer hurtigere hjem og kan hurtigere starte på arbejde igen og kan genoptage sine andre aktiviteter, siger Mindaugas Laurinavicius, overlæge, Sygehus Sønderjylland.

De 1.000 operationer fordeler sig på 784 kirurgiske og 216 gynækologiske. De kirurgiske spreder sig på tarmkræft, brok og galdestensoperationer. De gynækologiske er fjernelse af livmoderen.

Rekordrobot

De mange operationer har også sat nogle rekorder. Europæisk rekord i antal operationer på 1 uge, og det er 14. Og så har sygehuset dansk rekord i antal robotoperationer på et år, nemlig 426.

Robotten er af typen Da Vinci, og hospitalet har én af slagsen, men vil gerne have flere, hvis der skulle være penge til det. En robot koster 10 millioner kroner.

Det er måske en tilsnigelse at kalde det en robot. Den gør ikke noget selv, men er en rigtig kirurgs forlængede og forbedrede arme, hænder og fingre. Og øjne.

- Man ser rigtigt godt og i 3D, og man kan let fornemme afstande og strukturer, siger Mindaugas Laurinavicius, overlæge, Sygehus Sønderjylland.

11 kirurger og 12 sygeplejersker er specialuddannede til at betjene robotten.

- Vi er en lille gruppe, og det betyder, at vi bliver meget erfarne indenfor den her slags operationer, siger Merete Krag Møller, operationssygeplejerske, Sygehus Sønderjylland.

Alt virker som det skal

Robotten arbejder alle hverdage året rundt, men i ferieperioder bliver der kun foretaget kræftoperationer. Efter en time er Klasu Rasmussen vågen igen.

- Alt virker som det skal. Jeg har det godt, siger han til TV SYD fra hospitalsseng