100.000 øl-krus klar til årets marked

Vorbasse Marked åbnede torsdag i den lille by, hvor op til 250.000 mennesker forventes at tilbringe weekenden.

4-500 heste, 650 kræmmere og tivoli. Vorbasse Marked kalder sig selv Danmarks førende heste- & kræmmermarked og samtidigt landets største familietradition.

De næste dage skænkes der fadøl i plastickrus til knap halvdelen af de ca. 250.000 forventede gæster i den lille jyske flække. Genbrugskrus som på Jelling Musikfestival skal man ikke forvente hverken i år eller næste, men markedsledelsen har ambitioner om også at blive mere miljørigtig på det område.

- Vi er helt afklaret med, at der skal ske noget i fremtiden. Vi har endnu ikke fundet en løsning, der passer til et marked af vores størrelse, siger Brian Madsen, formand for Vorbasse Marked, og tilføjer:

- Vi tror, der kommer en løsning, der passer til nogle på vores størrelse. Vi er jo ikke de eneste i verden, der har den udfordring, siger han.

Markedet har købt plastickrus ind til både i år og næste år. I alt 200.000 krus. Den ene halvdel er nu fordelt rundt til alle barerne, og den anden halvdel står på lageret.

To nyheder på årets marked

På årets Vorbasse Marked kan publikum stifte bekendtskab med to større nuýheder: e-sport og streetfood.

E-sporten er fortrinsvis for den yngre generation, der fredag og lørdag kan spille i det store telt.

- Så kan forældrene gå sig en tur på kræmmerpladsen. Så tror jeg, alle er glade, når der er gået en tre-fire timer, siger Brian Madsen.

Han har fået henvendelser fra nogle af de tidligere gæster, som har efterlyst andet end hotdogs på markedet.

- Det har vi så lyttet til, og der kommer et område med lækker udenlandsk og god dansk mad, fortæller han.

Det perfekte markedsvejr

Vejrudsigten er ofte bestemmende for, hvor mange mennesker, der tropper op til weekendens marked i Vorbasse.

- Det optimale markedsvejr er 20-22 grader, lidt overskyet, hvor solen kommer frem ind i mellem. Det er det perfekte vejr både for mennesker og dyr. Der kommer vist en byge i løbet af weekenden, men det tager vi, som det kommer, siger Brian Madsen, der husker hedebølgen sidste år med brandfarer og høje temperaturer.

- Folk var mere døsige. De kunne ikke spise og drikke så meget, og de kunne ikke tage nogle beslutninger i forhold til at købe noget. Man sveder forfærdeligt meget og sumper lidt. Dette vejr med et vindpust er helt perfekt, siger han.

Vorbasse Marked slutter lørdag aften med festfyrværkeri. Om krudtet er vådt eller ej.