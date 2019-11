101 år er gået: - At komme sig over krig tager generationer

Den 11.11. klokken 11 i 1918 begyndte våbenstilstanden under Første Verdenskrig, som ledte til krigens endelige afslutning med Versailles-freden i 1919.

For Bente Hartmann er det en særlig dag, og derfor er hun mandag formiddag mødt frem på Sct. Marie Kirketorv i Sønderborg til mindehøjtideligheden og kransenedlæggelse for Første Verdenskrigs faldne soldater:

- Jeg synes, det er vigtigt at mindes den her dag, fordi en stor generation her i Sønderjylland deltog i den krig - også selvom det var på tysk side.

Foto: Vibeke Illum Markussen, TV SYD

- At komme sig over krig tager generationer

Første Verdenskrig varede fra 1914 til 1918 og krævede over otte millioner faldne soldater, heriblandt 5.270 sønderjyder, der kæmpede på tysk side.

Bente Hartmann morfar deltog i krigen, men faldt på slagmarken. Han kom aldrig hjem og efterlod hendes mormor tilbage i Tandslet på Als alene med fire små børn.

Den 11.11. klokken 11 i 1918 sluttede den store krig - Første Verdenskrig. Flere end 5000 sønderjyder faldt i krigen. Foto: Vibeke Illum Markussen, TV SYD

- Det har selvfølgelig påvirket min mormors liv meget. Hun havde det svært som krigsenke alene med fire små børn. Det var hårdt, og det kom også til at påvirke min mors liv meget, at hun aldrig så sin far, fortæller Bente Hartmann, og fortsætter.:

- Faktisk har det også påvirket mig, for det fyldte meget i min mors liv, hun ikke havde en far. At komme sig over krig tager generationer.