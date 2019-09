Kæmpekraner på hårdt arbejde: 105 ton tallerken på plads på sygehustag

Der skulle to af landets største kraner til for at hejse en ny helikopterlandingsplads op på taget af Sydvestjysk Sygehus. Se billeder her.

Lørdag var en dag som folkene bag udbygningen af Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg havde set frem til med både spænding og nervøsitet: En ny helikopterlandingsplads skulle nemlig løftes op på sygehusets tag. En kompliceret manøvre, som blandt andet krævede assistance fra to af landets største kraner. - Det er ikke nogen hemmelighed, at vi har været ret spændte på løftet. Men heldigvis gik alt efter planen, fortæller projektleder Morten Fuglsig Lauridsen til TV SYD. Patienter måtte forlade deres stuer Selve landingspladsen har en en diameter på 28,6 meter og en vægt på 105 ton, mens dens understel vejer cirka 60 ton. Det betød, at det var nødvendigt med omfattende sikkerhedsforanstaltninger. Derfor blev patienter på sengestuer ud til sygehusets facade flyttet til andre afdelinger i de tre timer, arbejdet foregik. - Under løftene ryddede vi de sengestuer, der var tættest på glasfacaderne af sikkerhedsmæssige årsager, ligesom der heller ikke var nogle mennesker i kantinen på 5. etage, siger Morten Fuglsig Lauridsen og fortsætter: - De tog det med godt humør. Jeg hørte i hvert fald ikke nogen klage. Første helikopter kan lande til foråret Selvom landingspladsen altså nu er på plads på sygehusets tag, er arbejdet slet ikke færdigt endnu. - Efter planen fortsætter vi byggeriet indtil den 1. november. Derefter tager driftsafdelingen over, og så regner vi med, at helikopterlandingspladsen kan tages i brug til marts næste år, forklarer Morten Fuglsig Lauridsen. Byggeriet af landingspladsen er en del af en omfattende om- og udbygning af Sydvestjysk Sygehus, der er blevet udpeget som et af Region Syddanmarks fire akutsygehuse. LANDINGSPLADSEN Landingspladsen bliver 28,6 meter i diameter og vejer 105 ton

Region Syddanmark forventer 90 årlige landinger

Det samlede budget for den nye heliport er 26,7 millioner kroner.

Den er finansieret af Region Syddanmark med støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond