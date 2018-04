11 anholdt og to millioner kroner beslaglagt i stor narkosag

I en stor narkosag med tråde til udlandet har politiet onsdag anholdt 11 personer i Kolding og Aarhus.

Politiet har onsdag anholdt 11 personer, der mistænkes for omfattende narkohandel med hash, oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Dagens aktion var primært rettet mod bandemiljøet i Aarhus, hvor en række adresser blev ransaget. Derudover var politiet i aktion et enkelt sted i Kolding.

I starten af marts blev 18 personer anholdt i samme sag, og samlet set er der beslaglagt over 1,6 ton hash og 11 kilo kokain i forbindelse med efterforskningen af narkosmuglingen.

Under efterforskningen af narkoorganisationen har Særlig Efterforskning Vest (SEV) samarbejdet med politiet i henholdsvis Holland, Sverige og Guardia Civil i Spanien.

Med dagens aktion er i alt 29 personer blevet anholdt i sagen. 14 sidder i øjeblikket varetægtsfængslet. Yderligere otte personer bliver torsdag fremstillet i et grundlovsforhør ved Retten i Aarhus.

Leder af Særlig Efterforskning Vest, politiinspektør Brian Olsen siger i pressemeddelelsen, at han ser resultatet af aktionen som et vigtigt led i kampen mod narkohandel.

- Med dagens aktion har vi taget endnu et skridt mod at optrevle en stor international narkoorganisation, som har indført store mængder narkotika til Danmark. Vi fortsætter vores indsats, og jeg kan ikke afvise, at der kommer yderligere anholdelser i sagen, siger Brian Olsen.

